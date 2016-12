"Dottor Strange", arriva sul grande schermo il mondo psichedelico dello "Stregone Supremo"

Arriva nei cinema italiani il 27 ottobre " Dottor Strange ", il nuovo film Marvel incentrato sulle avventure del supereroe creato da Steve Ditko negli anni 60. Uno straordinario mix di avventura, magia e immagini psichedeliche esaltate dalla tecnologia 3D in cui il film, che vede protagonista Benedict Cumberbatch , è stato girato. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva che porta nei segreti del film.

Ditko, disegnatore del primissimo Spiderman (o come allora si conosceva, Uomo Ragno), nel caso di Dottor Strange fu anche l'ideatore del personaggio e autore delle storie, che debuttarono nel 1963.



Il progetto di un film sul personaggio dell'universo Marvel è stato in cantiere sin dagli anni 80 ma solo ora, grazie alle nuove tecnologie, si è stati in grado di riprodurre con grande effetto le immagini concepite da Ditko. Il regista è Scott Derrickson e a completare il cast ci sono tra gli altri Rachel McAdams, Chiwetel Ejifor e Tilda Swinton, nei panni di "Antico", un mistico celtico che diventa il mentore del neurochirurgo Stephen Strange facendolo diventare il nuovo Stregone Supremo.