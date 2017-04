Stevie Wonder all'altare per la terza volta, le nozze in Giamaica

Si sta preparando a dire il suo terzo sì. A 67 anni Stevie Wonder ha annunciato la data e la location del suo matrimonio con la compagna Tomeeka Robyn Bracy , 42 anni, da cui ha avuto due dei suoi nove figli: 17 giugno, su una spiaggia in Giamaica. La lista degli invitati è... spettacolare e sono attesi show e sorprese, compresa un'esibizione dello stesso sposo. Tra gli invitati celebri Elton John e Sam Smith.

La leggenda della musica soul, riuscito a vincere ben 25 Grammy Award nell'arco della sua infinita carriera, è molto legato alla sua famiglia e ha voluto che i suoi nove figli, tutti in età tra i 3 e i 42 anni, partecipassero attivamente a questo evento così importante. Saranno loro infatti le damigelle e i damigelli d'onore del sontuoso matrimonio, che andrà avanti dalla mattina alla sera. Lo stesso cantante non vedente ha detto di non escludere la possibilità di esibirsi lui stesso.



Mentre la signora Bracy firmerà i documenti per formalizzare le nozze in modo tradizionale, Stevie utilizzerà le impronte digitali.



Il cantante è stato sposato altre due volte, la prima, quando era ancora molto giovane con Syreeta Wright, negli anni '70, e poi con Kai Millard Morris, dal 2001 al 2009 e da cui ha ottenuto il divorzio nel 2014.