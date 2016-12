Si è spento all'età di 81 anni, dopo una lunga malattia, l'attore britannico Kenny Baker, che aveva recitato nel ruolo di R2-D2 (nella versione italiana la sigla era C1-P8) in sei film di Star Wars. L'artista è diventato famoso nel 1977 quando ha interpretato il ruolo del famoso robot nel primo film della saga e per sei episodi su sette: nel terzo prequel, Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, non prese parte alle riprese per questioni di salute, ma Lucas volle comunque inserirlo tra i credits del film. Baker era nuovamente accreditato come R2-D2 anche in Star Wars: Il risveglio della Forza, senza aver mai preso parte fisicamente alle riprese.