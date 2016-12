"Star Wars - Il risveglio della Forza", code ed entusiasmo per il ritorno del mito

Sono 850 le sale in cui viene distribuito in Italia il film. Sulla trama è stato tenuto il più stretto riserbo fino a ieri, ovvero fino alle prime proiezioni ufficiali, e non sarà questo articolo a svelare nulla. Nessuno spoiler , potete stare tranquilli. Quello che si può dire è che i fan della prima trilogia, che si erano sentiti un po' traditi dalla seconda degli anni Duemila, avranno pare per i loro denti: colpi di scena, sentimenti, ritmo e persino i colori sono quelli sporchi della saga. E poi il ritorno di tante facce note e amate, accanto a nuovi personaggi che sembrano fatti apposta per entrare nel cuore dei fan e non per essere odiati (qualcuno ha detto Jar Jar Binks ?).

Per l'uscita ufficiale negli Stati Uniti dovranno aspettare il 18 dicembre, ma ci sono state le anteprime in tre cinema di Los Angeles. La stessa premiere, a cui erano attesi più di 4000 invitati, ha avuto luogo in tre differenti cinema, perché nessuna, neppure nella patria del cinema, Hollywood, poteva contenere tanta gente e tanto entusiasmo. Il cast al completo è arrivato a bordo di un aereo decorato come C-1P8. Una grande festa tra selfie con Harrison Ford, e Lupita Nyong'o, la conduttrice tv Maria Menounos e Sophia Vergara sul tappeto rosso con i capelli raccolti come la principessa Leila per rendere omaggio a Carrie Fisher. "Quella pettinatura non può essere realizzata senza eccessi di risate", ha commentato lei, sempre di buonumore, che vorrebbe vedere Nonna Leila con gli chignon grigi.



"Sono stato in coda sin dal 5 di dicembre - dice uno dei tanti irriducibili fan all'uscita della prima proiezione aperta al pubblico-. E' stata una lunga attesa ma ne valeva la pena". "La cosa che mi entusiasma di più è la presenza della vecchia guardia, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill eccetera, è un grande ritorno", dice un altro. Un altro mette in comparazione questo con i precedenti film: "E' perfettamente omogeneo con la trilogia originale". E voi siete pronti al risveglio della Forza?