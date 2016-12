Star Wars Day, la sfida sui social

Dopo il successo di "Star Wars: Il Risveglio della forza", l'Italia ha accolto lo Star Wars Day con un format all'insegna del social e tante iniziative sparse lungo lo Stivale. Protagoniste della giornata del 4 maggio dieci auto in giro per l'Italia, che per l'occasione si sono trasformate in Stormtrooper, R2D2 e BB 8. I fan hanno avuto anche l'opportunità di incontrare i gruppi di cosplay, per scatti stellari insieme ai personaggi e alle spade laser.

Quella del 4 maggio dedicata a Star Wars (giocando sulla frase "May The Force Be With You" che suona identica a "May The 4th Be With You") è ormai diventata una data tradizionale di festa. Che quest'anno ha puntato sui social. In questo contesto la battaglia è stata tra #darkside e #lightside. Il sito ufficiale ha regalato l'evoluzione dello scontro attraverso lo Star Wall (uno speciale social wall splittato sui due hashtag) che misurava in tempo reale la percentuale della Forza durante la giornata. Ogni immagine pubblicata contribuiva quindi a determinare il risultato del contest, trasformando ogni fan in un protagonista dell'evento.



Lo Star Wars Day 2016 comprendeva anche un'iniziativa benefica promossa da Star Wars: Force for Change, il progetto firmato Disney e Lucasfilm che vuole ispirare le persone ad avere un impatto positivo sul mondo. Grazie a MediCinema onlus, presso il Policlinico Gemelli di Roma e l'Ospedale Niguarda di Milano i giovani degenti e le loro famiglie sono stati invitati a una speciale proiezione di "Star Wars: Il Risveglio della Forza".