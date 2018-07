Apolide Festival, immersi nei boschi di Vialfrè per 72 ore di evasione dalla quotidianità

Staccare la spina e godersi solo la bellezza del panorama naturale e le endorfine scatenate dalla buona musica. E' questo il senso di Apolide Festival, giunto alla terza edizione. Tanti gli appuntamenti di rilievo: a partire da "My Story", unica data estiva di Samuel in esclusiva per Apolide in cui il frontman dei Subsonica ripercorrerà i suoi 25 anni di carriera musicale in compagnia di molti ospiti e ultima occasione di ascoltare live il suo disco solista "Il Codice Della Bellezza".



E ancora, Alice Merton, la nuova reginetta del pop che dopo aver scalato le classifiche radiofoniche di tutto il mondo con "No Roots" ha sorpreso torna in classifica con il nuovo singolo "Lash Out". E poi i dj set di Populous e dei Digitalism e i live di Ministri, Témé Tan, M¥SS KETA, Dj Gruff Feat. Gianluca Petrella, Dan Owen, Andrea Poggio, Bianco, Bruno Belissimo, Joan Thiele, C+C=Maxigross, Indianizer, Technoir, Grimm Grimm e tantissimi altri artisti per un totale di quasi 50 live dal mattino alla sera.



3 i campeggi attrezzati, immersi nel bosco e compresi nel costo del biglietto, che Apolide offre al suo pubblico: il JOONGLA CAMP, a pochi passi dai palchi, per i più giovani e gli appassionati di musica che non vogliono perdersi nemmeno una nota; il QUIET CAMP lontano dal centro di Apolide, pensato per chi ama la quiete e il FAMILY CAMP dotato di ogni comfort per genitori con figli piccoli, dedicato a chi vuole regalarsi un sano momento di relax e festa senza lasciare i propri bimbi a casa.



Per il programma completo e i dettagli: www.apolide.net