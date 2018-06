Reload Festival, dal metal al rap per cinque giorni di musica a 360 gradi

Torna per l'ottava edizione il " Reload Sound Festival ", una delle manifestazioni più seguite del panorama musicale estivo piemontese, che si terrà dall'11 al 15 luglio al Parco Eunice Kennedy Shriver di Biella, come sempre ad ingresso gratuito. La line up di questi 5 giorni di festival spazia tra i più diversi generi, dal rock al rap, dal metal al cantautorato, per un'esperienza musicale a 360 gradi. Tra i protagonisti Lacuna Coil, Ghemon e Diodato .

Si parte mercoledì 11 luglio con la storica band metal della scena italiana, tra le pochissime ad aver costruito una vera carriera all'estero. I Lacuna Coil hanno avuto quest'anno un'ulteriore balzo di popolarità grazie alla partecipazione della loro cantante, Cristina Scabbia, come giudice al programma "The Voice". Giovedì 12 si cambia completamente registro con i Rohey, band norvegese dedita ad un soul jazz elegante che mischia tradizione black, piano jazzy e una ritmiche sempre diverse.



Venerdì 13 salirà sul palco del Reload Ghemon, che continua il tour di "Mezzanotte", uno degli album italiani più apprezzati del 2017. Un disco che lo ha consacrato come un artista unico, che lega le influenze black alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per l'hip hop. Sabato 14 è la volta del rock-blues sporco e potente dei Bud Spencer Blues Explosion, che hanno pubblicato da poco il loro ultimo album "Vivi Muori Blues Ripeti". Il duo formato da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio è accompagnato da Francesco Pacenza, al basso e alla voce, e Tiziano Russo, alle tastiere e alla voce, per un live di grandissimo impatto.



A chiudere l'edizione 2018 del festival domenica 15 luglio una serata dedicata ai cantautori, a partire da Diodato, reduce dal successo di Adesso, il brano presentato al Festival di Sanremo con l'amico e collega Roy Paci, e dal tour nei più importanti club italiani ed europei, che ha appena pubblicato il nuovo singolo "Essere Semplice". Prima di lui sul palco Bianco, che dopo il tour invernale porta nei festival estivi il suo ultimo album "Quattro", con un live suonato dall'inizio alla fine, in cui è la potenza della musica e delle parole a farla da padrone, raccontando storie che parlano a tutti direttamente.



RELOAD SOUND FESTIVAL

11-15 LUGLIO

Parco Eunice Kennedy Shriver (ex Campo Volo Aquiloni)

Corso Guido Alberto Rivetti – Biella

INGRESSO GRATUITO