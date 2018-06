Chamoisic Festival 2018, altra musica ad alta quota

Dal jazz alla musica antica e di contaminazione, dall’improvvisazione all’elettronica, tante le caratteristiche sonore della IX edizione dello Chamoisic Festival condotto da Giorgio Li Calzi . L'unico festival italiano collocato in un ambiente naturale d'eccezione, quello della Valle D'Aosta , che dal 20 luglio al 5 agosto ospiterà musicisti di grande talento tra cui Frank Bretschneider, Trilok Gurtu, Frankie Hi Nrg Mc.

Il festival, interamente gratuito, si espanderà in sette comuni della Valle d'Aosta e avrà inizio da Valtournenche il 20 luglio con l'esibizione dei Spime.lm. Si passerà per Saint-Vincent, La Magdeleine (da segnalare l'esibizione di Riccardo Tesi e Gian Luigi Carlone), Etroubles e altri ancora, per arrivare al "quartiere generale" di Chamois.



Unico comune d'Italia a vietare la circolazione di auto a 1815 metri d'altitudine, ospiterà dal 3 al 5 agosto il grosso della manifestazione, tra le anime del jazz, standard e sperimentazione. Protagonisti in questo senso Trilok Gurtu, Eazycon, Alkaline Jazz Trio, passando per Frankie hi-nrg mc affiancato dai torinesi Aljazzera, fino all'elettronica glitch del berlinese Frank Bretschneider. Si chiuderà con la tradizione della pizzica del Canzoniere Grecanico Salentino.