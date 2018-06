Spandau Ballet, ecco il nuovo cantante: ha la metà degli anni di Tony Hadley

Quasi la metà degli anni di Hadley, voce calda e potente che gli ha permesso di interpretare Elvis Presley in un musical del West End, fisico da modello, che lui esibisce spesso e volentieri sul suo profilo Instagram. Non si può dire che i fratelli Kemp e soci non abbiano guardato sia alla resa artista che a quella estetica. Quello che resta da verificare è come i fan e le fan storiche accoglieranno un cambio simile. Per quanto Wild possa essere bravo, infatti, il fantasma di Hadley, iconico frontman legato a filo doppio all'immagine del gruppo, rischia di essere un macigno pesantissimo da portare sulle spalle.



Il gruppo però pare essere entusiasta. L'evento di lancio è stato pubblicizzato su Twitter in questi giorni e, anche se si parte da un piccolo club londinese, l'intenzione è quella di andare avanti spediti. Si parla anche di nuova musica pronta per un eventuale disco. D'altro canto i motivi del divorzio da Hadley risiedono proprio nel fatto che mentre i Kemp, Steve Norman e John Keeble volevano proseguire come Spandau, Hadley era sempre più concentrato sulla sua carriera solista, impedendo qualsiasi tipo di progetto come Spandau.