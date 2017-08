Sinead O'Connor annuncia sui social: "Devo tornare in ospedale"

Doloroso messaggio di Sinead O'Connor che, per mezzo di un video pubblicato sul proprio account Facebook, ha annunciato un nuovo ricovero: "Sono completamente distrutta. Di nuovo. Dovrò tornare in ospedale, non sono riuscita a dormire per tutta la notte. Vivo un incubo. Non riesco a farcela al di fuori dell'ospedale, dovrò tornarci e senza i miei bambini, i miei familiari e il mio iPad, non sarà facile".