Il mondo della musica e in particolare i fan di Sinead O'Connor stanno vivendo ore di grande angoscia in seguito al recente video pubblicato su Facebook in cui la cantante irlandese si sfoga raccontando la crisi che sta affrontando a causa delle sue difficoltà psicologiche. "Nella mia vita non c'è nessuno, a parte il mio dottore, il mio psichiatra, che è l’uomo più dolce della Terra che dice che sono la sua eroina. Questa è l’unica cosa al momento che mi mantiene in vita" afferma in lacrime la donna. Uno straziante filmato di dodici minuti attraverso il quale Sinead O'Connor sembra voler chiedere aiuto, mostrando tutta la sua fragilità di fronte alla depressione già manifestata in passato.