Sinead O'Connor amara: "Mi sono disintossicata ma sono rimasta sola"

Sinead O'Connor si è confessata su Facebook: "Ero in rehab. Per aver passato 30 anni dipendente dalla marijuana. Ora posso dire orgogliosamente di esserne uscita e sarò in un centro ancora per 12 mesi". Per la cantante irlandese i problemi non sono finiti. Si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico al fegato e i demoni sono altri: "Sto scrivendo mentre sono sola. In pratica, la storia della mia vita. Vorrei non essere così sola, al mondo".