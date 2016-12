Sharon e Ozzy Osbourne sono tornati insieme

E' tornata la pace in casa Osbourne. Dopo il tradimento di Ozzy , la moglie Sharon aveva fatto le valigie e se n'era andata di casa ma ora la coppia sta cercando di superare la crisi . A dirlo la figlia Kelly, che al magazine The Insider ha svelato "mamma e papà adesso stanno insieme. Io e mio padre non siamo mai stati in cattivi rapporti, gli voglio bene. Ciò non toglie che quello che ha fatto è fott*** stupido"

Nel mese di maggio Sharon aveva deciso di andarsene di casa, per non vivere sotto lo stesso tetto con il marito traditore, ma non aveva mancato di supportarlo durante gli eventi pubblici. Aveva infatti partecipato insieme a lui alla conferenza stampa per la Ozzfest, il festival rock creato da loro, precisando "sono solo affari. La gente se ne dimentica, perché mi vede ogni giorno in tv, ma tutto questo è ancora metà della mia vita".



Gli impegni lavorativi hanno dato modo ai due di incontrarsi e chiarirsi. Dopo lo scandalo Ozzy ha tagliato i ponti con l'amante e ce l'ha messa tutta per farsi perdonare. "La famiglia per lui è molto importante. Ora sta tornando sulla via della ragione" ha riferito una fonte al New York Post "Sharon è tutta la sua vita, senza di lei non può farcela".