11 maggio 2016 12:25 Sharon Osbourne: "Ozzy è tornato a casa, ma me ne sono andata io" Il rocker è tornato allʼovile, ma a quel punto è stata la moglie a prendere il largo

Continuano a sbattere le porte in casa Osbourne. Dopo essere stato cacciato, Ozzy ha fatto ritorno al tetto coniugale ma a quel punto è stata la moglie Sharon a fare le valigie. Ospite dello show tv "The Talk" ha infatti raccontato: "E' vero che l'ho cacciato di casa, ora che è tornato me ne sono andata io". La coppia, che ha tre figli e 33 anni di matrimonio alle spalle, si è separata per colpa di un tradimento di lui con una hairstylist 40enne.

Nonostante la batosta, la 63enne ha cercato comunque di rimanere positiva e si è presentata in tv sorseggiando una limonata. Come Beyoncé (anche lei ha faticato a digerire le corna di Jay-Z) ha fatto proprio il proverbio "se la vita ti dà limoni, tu fai una limonata".



D'altronde il tradimento non sarebbe stato una sorpresa per la signora Osburne, che ha svelato: "In questi giorni ho evitato di guardare le foto e leggere le notizie. So cosa sta succedendo, sarebbe come spargere sale sulla ferita. Ma ho scoperto di avere una grande forza interiore, sto bene".

Ozzy Osbourne e la moglie Sharon di nuovo insieme? 1 di 7 LaPresse LaPresse Ozzy Osbourne e la moglie Sharon di nuovo insieme? La coppia è in crisi dopo 33 anni di matrimonio e tre figli 2 di 7 LaPresse LaPresse Ozzy Osbourne e la moglie Sharon di nuovo insieme? La coppia è in crisi dopo 33 anni di matrimonio e tre figli 3 di 7 LaPresse LaPresse Ozzy Osbourne e la moglie Sharon di nuovo insieme? La coppia è in crisi dopo 33 anni di matrimonio e tre figli 4 di 7 LaPresse LaPresse Ozzy Osbourne e la moglie Sharon di nuovo insieme? La coppia è in crisi dopo 33 anni di matrimonio e tre figli 5 di 7 LaPresse LaPresse Ozzy Osbourne e la moglie Sharon di nuovo insieme? La coppia è in crisi dopo 33 anni di matrimonio e tre figli 6 di 7 LaPresse LaPresse Ozzy Osbourne e la moglie Sharon di nuovo insieme? La coppia è in crisi dopo 33 anni di matrimonio e tre figli 7 di 7 LaPresse LaPresse Ozzy Osbourne e la moglie Sharon di nuovo insieme? La coppia è in crisi dopo 33 anni di matrimonio e tre figli leggi dopo slideshow ingrandisci