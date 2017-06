Shakira: "Non vado in pensione grazie a Piqué"

"In passato sfornare una canzone dietro l'altra era un dovere, ma l'idea di rinchiudermi in un bunker per chissà quanto tempo mi terrorizzava. Ho visto la luce in fondo al tunnel nel momento in cui mi sono detta che non avrei fatto un album intero" ha raccontato "La musica è diventata il mio hobby e per questo riesco a farla in modo rilassato. Non avrei mai pensato di dire una cosa del genere, io che lavoro da quando avevo 14 anni".



In un momento di crisi aveva pensato anche di abbandonare tutto, ma grazie al compagno (il calciatore Gerard Piqué) è tornata a cantare: "Mi ha detto chiaro e tondo che non mi avrebbe permesso di andare in pensione. Aveva ragione, ero solo spaventata, anzi terrorizzata".



A darle sostegno anche il padre William, che l'ha incoraggiata fin da bambina: "Fui cacciata dal coro della scuola perché l'insegnante diceva che sembravo una capra. Fu mio padre a dirmi di continuare a cantare. 'La tua voce è bellissima, un giorno se ne accorgeranno tutti!'. Mi ha insegnato tanto sul valore della perseveranza, la caparbietà a volte ti fa arrivare più lontano del talento".