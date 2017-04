Selena Gomez e The Weeknd, la coppia ufficializza l'amore sui social

Selena Gomez e The Weeknd escono finalmente alla scoperta sui social. I due stanno insieme ormai da parecchi mesi, ma nonostante siano stati paparazzati più volte, non avevano mai esternato pubblicamente la loro relazione. I due hanno quindi fatto quell'ulteriore passo per la consacrazione delle coppie celebri. Il rapper ha condiviso su Instagram un selfie in cui Selena lo bacia sulla guancia.

Selena sta seguendo il fidanzato, supportandolo tappa dopo tappa durante il suo tour. I due sono stati avvistati prima in Argentina e poi in Brasile, fermandosi in seguito in Canada per un soggiorno a Toronto, città natale di Abel Tesfaye (vero nome di The Weeknd). Secondo il DailyMail, la famiglia del ragazzo avrebbe anche conosciuto la popstar.