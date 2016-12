Ron Wood di nuovo papà a 68 anni, due gemelli per il chitarrista dei Rolling Stones

Di solito intorno ai 70 anni si diventa nonni. Ma per gli inossidabili rocker le regole non valgono. Questa volta a far notizia è Ron Wood dei Rolling Stones, che diventerà ancora papà a 68 anni suonati. Il chitarrista avrà due gemelli dalla moglie Sally Humphreys. Il parto è atteso per giugno. Un portavoce della band britannica ha annunciato: "Sally e Ronnie sono trepidanti e felicissimi".