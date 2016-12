Robert De Niro dopo la vittoria di Trump: "Dovrei trasferirmi in Italia"

Che Robert De Niro non fosse un sostenitore di Donald Trump era chiaro da tempo. Un mese fa l'attore aveva attaccato in un video il neopresidenete degli Stati Uniti definendolo "un cane, un maiale, un artista dells stronz***". E ora che il tycoon ha conquistato la Casa Bianca è pronto a far le valigie. "Sono un cittadino italiano, probabilmente dovrei trasferirmi lì adesso" ha dichiarato ospite del Jimmy Kimmel Show.