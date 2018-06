Riki torna con un tour estivo e confessa: "Mi sono fidanzato"

Popstar in erba e idolo dei teenager, Riccardo Marcuzzo continua a raccontare a proposito della fidanzata, Sara: "Lei è l'unica a cui non frega niente dei follower, anzi si vergogna. L'ho portata diverse volte in tour. E' una ragazza matura, studia marketing a Milano e lavora in un negozio come commessa. Anche io l'ho fatto ai tempi dell'università". Mentre rivela che, nonostante le fan siano scatenatissime ("Ce ne sono tante innamorate"), non è mai uscito con nessuna di loro: "Non potrei mai, neanche una notte. Loro vedono il cantante famoso, non posso sfruttare la loro passione".



Secondo classificato nell'edizione 2017 del talent di Maria De Filippi, a proposito della sua musica dice: "E' bello alternare canzoni da bimbominkia a pezzi più maturi. Il video estivo è tutto colorato, da boy band. Invece quello di 'Tremo', una ballad, era in bianco e nero con riferimento alla 'Dolce vita' di Fellini".



E senza problemi di ego e nel nome della sincerità ("E' la cosa che arriva al pubblico, nelle mie canzoni si ritrovano in tanti") ammmette che il suo "linguaggio è talmente forte che questo alternare dà solo dinamica. Ad 'Amici' mi accusavano di saper fare solo canzoni da ballare ma la verità è che io 'Amici' l'ho usato. Sapevo di uscire da lì in primavera, quindi volevo piazzare un singolo estivo, non volevo giocarmi le ballad. A Maria l'ho detto: i pezzi sono questi, non puoi decidere niente".



Ecco le date del tour estivo:

7 luglio - PESCARA - Porto Turistico

9 luglio - GENOVA - Porto Antico

10 luglio - GRUGLIASCO (TO) - Gru Village

12 luglio - LIGNANO SABBIADORO (UD) - Arena Alpe Adria

13 luglio - MAROSTICA (VI) - Piazza degli Scacchi

14 luglio - VILLAFRANCA (VR) - Castello Scaligero

16 luglio - SALERNO - Arena del Mare

19 luglio - TAORMINA - Teatro Antico

21 luglio – LECCE - Piazza Libertini

22 luglio – TRANI - Piazza della Cattedrale

24 luglio- SOVERATO (CZ) - Summer Arena

28 luglio - MARINA DI CASTAGNETO (LI) - Arena Bolgheri

29 luglio - CERVIA - Piazza Garibaldi