Riki: "il 2017 un anno record, ma ho qualche sorpresa per il 2018"

Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzi, il fenomeno musicale italiano del 2017 è stato ospite di Verissimo dove ha parlato dell’anno appena concluso, dei successi ottenuti e dei programmi per il futuro. "Il 2017 è stato un anno d’oro, so di aver vissuto del successo di Amici ma ho tenuto qualche sorpresa anche per il 2018". Nonostante la sua carriera sia cominciata soltanto pochi mesi f, proprio dopo la sua partecipazione al talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il giovane cantante è stato l’unico artista italiano ad entrare nella classifica di sei Paesi. Ma non è tutto perché ha anche vinto un triplo disco di platino. Eppure a quasi 26 anni rimane con i piedi per terra emozionandosi come un ragazzo normale quando racconta dell’incontro con il suo idolo, Tiziano Ferro: "Ero super emozionato, sono andato da lui come un fan qualunque a chiedergli una foto e un autografo. Poi è stato lui molto carino, mi ha detto un po’ di cose che tengo per me". E sull’ipotesi di un duetto ammette: "Gliel’ho chiesto, magari in futuro perché no".