Rihanna: "Basta sesso senza amore, è una cosa che mi fa sentire vuota"

A parte le parole, ad attirare l'attenzione nel servizio sono gli scatti che Annie Leibovitz ha realizzato a Cuba, ritraendo Rihanna in un nudo integrale di grande sensualità. La foto è diventata virale in Rete e la cantante ci ha scherzato sopra pubblicando sul suo Instagram una vignetta che la ritrae nuda, sdraiata a pancia sotto, in forma stilizzata eccezion fatta per un sedere decisamente tondo.



Dopo la fine della storia con Chris Brown Rihanna non ha più avuto relazioni stabili e durature. Anche perché con l'ex è rimasta in rapporti stretti. "Pensavo di poterlo cambiare al cento per cento - ha spiegato -. Ero molto protettiva nei suoi confronti. Non lo odio, non siamo amici ma neanche nemici. Avrò cura di lui fino al giorno della mia morte".