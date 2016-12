Rihanna fa impazzire Chris Brown: pazzo di gelosia per Travis Scott

Non sempre rimanere amici con i propri ex è tutto rose e fiori. Per esempio Chris Brown , che con Rihanna è rimasto in buoni rapporti, pare stia passando davvero un brutto periodo. Colpa del rapporto "molto ravvicinato" tra la cantante e Travis Scott . I due ultimamente sono stati paparazzati insieme in molti posti e pare che Brown non sopporti questa cosa.

Il problema è che, superate le divergenze del passato, tra cui il famoso pestaggio che Rihanna subì da Brown la notte dei Grammy Awards del 2009, Rihanna e Brown pur prendendo strade diverse sono rimasti legatissimi. E probabilmente lui nutre nei suoi confronti qualcosa di più di un semplice sentimento amicale. Per cui diventa difficile per Brown sopportare tutte le confidenze che la ex gli fa proprio in relazione al suo nuovo rapporto con Scott.



"Sono sempre in comunicazione - ha spiegato una fonte al sito "Hollywoodlife" -. Il problema è che Chris non ama vederla con Travis. Non ha niente contro di lui ma semplicemente non ama vedere qualcuno che se la fa con Rihanna". Ma a quanto pare Brown proverà a farsene una ragione. "Tutto ciò che vuole - ha continuato la fonte - è vederla felice. E al momento lei sembra che lo sia. E per Chris è la cosa più importante".