Renato Pozzetto stroncato da un infarto, ma la notizia è una bufala

Come spesso accaduto anche in passato, il web ha abboccato alla menzogna lanciata dal sito, che per rendere più credibile la bufala ha pubblicato una foto dell'attore con il logo de Il Messaggero, lasciando intendere che fosse il quotidiano romano la fonte della notizia.



Renato Pozzetto non è la prima vittima di scherzi di questo genere. La lista è lunga e ultimo, in ordine di tempo a incappare in un simile spiacevole incidente, era stato Antonello Venditti, che due mesi fa era stato costretto a rassicurare i fan su Facebook.