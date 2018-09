Prince, a oltre due anni dalla morte diventa Dottore in Lettere: insignito con una laurea ad honorem postuma

Mentre era in vita a Prince sono stati dati vari appellativi, a più di due anni dalla sua scomparsa se ne aggiunge un altro, quello di Dottor Prince. L'Università del Minnesota ha infatti voluto onorare il principe del rock con una laurea ad honorem postuma in letteratura: "Prince ha rappresentato tutto ciò che dovrebbe essere un musicista", ha detto Michael Kim, direttore della School of Music dell'Università.

A ritirare l'onorificenza è stata la sorella Tyka Nelson durante una cerimonia presso la Ted Mann Concert Hall di Minneapolis, città in cui Prince è nato e cresciuto. "Se lo avessimo scosso, probabilmente avremmo sentito un suono di musica, lui era musica, un po' come Dio è amore", ha detto la Nelson durante un commovente discorso accettando la laurea del fratello.



L'Università aveva già comunicato a Prince, tre anni fa, l'intenzione di onorarlo e lui si era mostrato molto contento. "Questo riconoscimento lo trovo estremamente corretto, soprattutto ora che Prince non è più tra noi" ha voluto sottolineare Kim. L'università si trova nel cuore della città che Prince amava. L'artista visse e morì a Minneapolis e diede la sua prima esibizione dal vivo di "Purple Rain" nel club della First Avenue della città. La laurea è il riconoscimento del "talento del cantante, dell'influenza duratura della sua musica e del suo ruolo nel plasmare la città di Minneapolis", ha detto Kim motivando l'onorificenza per il cantante.