Postepay Sound, il meglio del pop e rock internazionale a Piazzola sul Brenta

La grande apertura è un appuntamento storico, l’unica data italiana dei Queen + Adam Lambert, sabato 25 giugno. I Queen tornano in Italia per un’unica data estiva, un evento che porta sul palco una delle band più influenti degli ultimi decenni. Venerdì 1 luglio sarà protagonista una delle formazioni alternative metal italiane più apprezzate nel mondo: i Lacuna Coil. La band capitanata da Cristina Scabbia ha condiviso palchi e festival assieme a Ozzy Osbourne, System of a Down, Megadeth, Linkin Park e DragonForce.

Sabato 2 arriva la “ruvida” poesia di Paolo Conte. Reduce dal successo dei concerti del 2015, l’artista di Asti ha dichiarato: "La mia gioia inizia quando compongo la musica di una canzone e finisce quando sul palco la sento suonare da un’orchestra". Max Pezzali, premiato agli Onstage Awards 2016 per gli oltre 500 concerti in carriera, si esibirà il 5 luglio. Venerdì 8 e sabato 9, un evento nell’evento, la prima edizione di Close to the Moon – Prog Rock Festival, con concerti (Alan Parsons, Procol Harum, Caravam, Adrian Belew), eventi collaterali e incontri.

La superstar internazionale Lionel Richie arriverà in concerto lunedì 11. A Piazzola sul Brenta Lionel avrà al suo fianco niente meno che gli Earth Wind & Fire,che porteranno in scena il loro mix esplosivo di soul, funk e disco music. Dopo il tour sold out nei palazzetti, il nuovo re del pop, Mika, conferma il suo periodo d’oro con l’attesissimo concerto programmato per il 12 luglio. La leggenda del rock Neil Young è attesa dai fan mercoledì 13; Neil sarà accompagnato dagli straordinari Promise of The Real.

Il 14 l’unica data italiana di Joe Bonamassa, che renderà omaggio ad alcuni dei migliori chitarristi blues rock inglesi, Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. 37 album d’oro, 27 album multi-platino, 58 singoli entrati nella Billboard Top 40 negli Stati Uniti e più di 250 milioni di dischi in tutto il mondo: sono questi i numeri con cui si presentano Elton John and His Band sabato 16 luglio. Domenica 17 sarà la volta del rock degli Skunk Anansie: la rock band della cantante inglese Skin, impegnata fino a poco fa nel ruolo di giudice del talent X-Factor, non mancherà di realizzare uno show vulcanico.

Ai Simply Red, martedì 19, è affidata la grande chiusura della rassegna estiva. L’area live sarà come ogni anno dotata di WiFi gratuito, area relax e area giochi, gli ospiti stranieri saranno accolti da uno staff multilingua e sarà possibile noleggiare biciclette per andare alla scoperta di territorio ricco di attrattive storiche e naturalistiche: non sono infatti solo i grandi nomi a fare del Postepay Sound un grande evento, ma anche l’accoglienza, fatta di parcheggi comodi, di una viabilità intelligente, di un centro città pedonalizzato e di molte piccole attenzioni che rendono ogni serata un momento speciale, al di là della musica. Per info Postepaysound.it.