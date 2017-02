Playboy: dietrofront, si torna al nudo in copertina

La crociata contro il "sesso a portata di un clic", come lo aveva definito il CEO dell'azienda, era cominciata un anno fa e Playboy aveva deciso di rivestire le sue conigliette. Adesso dopo nemmeno 12 mesi di castità riecco il nudo in copertina. A decidere il dietrofront il nuovo capo della rivista Cooper Hefner , figlio del mitico fondatore Hugh Hefner: "Sono il primo ad ammettere che il modo in cui la rivista mostrava il nudo era superato, ma rimuoverlo completamente è stato un errore", ha scritto sui social.

Sul prossimo numero di marzo/aprile Playboy torna dunque alla sua vera identità: "Oggi ci riprendiamo la nostra identità, rivendicando ciò che siamo", ha aggiunto Hefner jr. In copertina la playmate del mese nuda e l'emblematica scritta: Naked is normal, che diventa subito un hashtag #NakedIsNormal sui social. Tra le novità annunciate anche l'eliminazione dello storico sottotitolo di copertina: entertainment for men. Una scelta coraggiosa che Cooper Hefner ha motivato con l'esigenza di adeguarsi all'evoluzione dei ruoli di genere nella società.



Una nuova crociata è cominciata. La mission? Recuperare lettori, soprattutto tra le nuove generazioni, per vendere anche contenuti oltre che immagini di conigliette senza veli. Senza nudo non ci sono riusciti. Lo scorso anno la tiratura è stata di circa 700mila copie, un ottimo risultato, ma ben lontano dai livelli degli anni d'oro, quando si toccavano i 6 milioni di copie. Adesso la sfida è ritrovare un'identità e centrare il giusto equilibrio tra il piacere degli occhi e quello della mente.