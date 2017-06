Pitt-Jolie, per la figlia Shiloh in arrivo il primo trattamento ormonale?

E' da tempo che Shiloh Jolie-Pitt, in occasioni pubbliche, indossa abiti maschili poiché si sente un ragazzo. La stessa madre, peraltro, non ne aveva mai fatto mistero: in un intervista a Vanity Fair nel 2010, Angelina aveva dichiarato che sua figlia "ama vestirsi da uomo, vuole essere come i suoi fratelli". Brad aveva poi aggiunto che l'aveva sempre chiamata con il diminutivo "Shi", "ma lei continuava a interrompermi e a chiedermi di chiamarla John". In proposito, nel 2014 aveva colpito il modo in cui si era presentata Shiloh durante la première di Unbroken, l'allora nuovo film di Angelina Jolie in veste di regista: aveva capelli corti, tirati indietro con il gel, e portava giacca e cravatta.