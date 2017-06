Brad Pitt e Sienna Miller, nuova coppia d'oro dello spettacolo?

Brad Pitt sembra aver definitivamente dimenticato Angelina Jolie. Nonostante le continue smentite su presunte relazioni con altre donne, il bel divo di Hollywood starebbe frequentando l'attrice Sienna Miller , di diciotto anni più giovane. La 38enne, infatti, è stata "pizzicata" in atteggiamenti intimi con l'americano al festival musicale di Glastonbury lo scorso weekend. Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, in particolare il Daily Mail, Pitt e Miller si sarebbero persino baciati davanti a tutti.

Secondo il Sun, che cita una fonte anonima, non ci sono più dubbi sulla love story tra i due: Pitt e Miller durante il festival si tenevano la mano e si facevano carezze; anche al party alla Worthy Farm " sembravano molto intimi ". Se, come sostiene l'Us Weekly, non esiste alcuna nuova coppia - dato che Pitt e Miller sarebbero soltanto cari amici - altri giornali di gossip sostengono che Pitt stia in realtà frequentando l'ex-top model Elle Macpherson , anche se l'attore ha categoricamente smentito.

Il precedente - Non è la prima volta che i tabloid hanno ipotizzato una storia d'amore tra Miller e Pitt assieme. Nell'aprile 2017, a Los Angeles, erano già stati visti a cena assieme in seguito alla première di "The Lost City of Z": nel film, prodotto da Brad, recita proprio Sienna. Che sia stato il set a far scoccare la scintilla?