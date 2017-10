Pintus: "Sono partito dal titolo e ho scritto il testo, ma non ho ancora il finale..."

Partiamo dal titolo quindi, perché il cavallo?

E' un animale meraviglioso, se in una stanza ci sono un cane, un gatto, una tigre e un cavallo...l'ultimo colpevole può essere il cavallo. Il cavallo è il simbolo di chi non si prende le colpe, la scusa che tutti potrebbero trovare per designare un colpevole... Siamo bravissimi a scaricarci la coscienza e dare la colpa a qualcun altro. E allora perché non al cavallo?



Quindi si parlerà di colpa e senso di colpa nello spettacolo?

Non lo, anche... la trama la sto ancora scrivendo. L'idea del titolo me l'ha data un bambino un giorno a teatro, poi io sono partito da lì per dare un senso al titolo stesso e scrivere lo spettacolo. Io lavoro così, è il mio meccanismo mentale. Ma non ho ancora finito di scrivere e non so quale sia il finale per il momento...



Uno spettacolo sull'assunzione o meno delle colpe e poi...

Una cosa che mi ha sempre appassionato sin da piccolo è il tempo, anche se poi non metto nemmeno l'orologio al polso. Si parlerà anche di questo, di come lo passiamo, che valore gli diamo. Il tempo ti osserva, le colpe di base sono per tutti... vogliamo fare la rivoluzione su internet. Ogni giorno, se apri un social, leggi solo lamentele, quando se ognuno di noi facesse qualcosa al riguardo avremmo risolto un sacco di problemi. E poi si parlerà magari della settimana della moda e della città che mi ospita, di Milano, in cui mi piace moltissimo vivere e che rappresenta un po' la follia che ci accomuna tutti e che ha colpito un po' tutti...



E di politica?

No assolutamente no, niente politica, vengono un sacco di ragazzi a vedermi



Di coppia?

Magari solo la prima settimana, mi sono sposato da poco, giusto per comunicarlo, ma poi basta, sono argomenti troppo classici e a me piace uscire un po' dal consueto. Mi sono invece specializzato nella scienza...



42 repliche e 6 mesi di "residency" all'americana...

Quello della residenza è un esperimento e bisognerà vedere come funziona, potrebbe essere una bella idea per il futuro. Se fossi in America io lo farei. E' che da noi non vengono dall'estero perchè parliamo solo in italiano. Siamo noi a dover andare all'estero per i nostri connazionali.