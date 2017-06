Phil Collins ricoverato dopo una caduta: tour sospeso

Sfortunato incidente per Phil Collins. L'artista, mentre era nella sua camera d'albergo, è scivolato su un gradino e cadendo ha riportato una profonda ferita alla fronte. Subito soccorso, è stato ricoverato in ospedale e sarà tenuto in osservazione per le prossime 24 ore, con l’indicazione di riposo assoluto. Rinviate quindi a fine novembre le due esibizioni che doveva tenere, in programma l'8 e 9 giugno alla Royal Albert Hall a Londra.