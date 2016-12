Phil Collins ritorna con un tour europeo: "L'alcol mi ha quasi ucciso, ma ora sto bene"

Quel divorzio gli costò davvero caro, e non solo economicamente, 25 milioni di sterline, più o meno 37 milioni e mezzo di euro. Collins si ritrovò solo nella casa in Svizzera che condivideva con Orianne e i loro due figli e cadde in depressione cercando sollievo nei superalcolici. "Avevo smesso di cantare per fare il padre di famiglia", ha detto il cantante, "purtroppo la mia famiglia si è poi separata e non c'era nessuno a casa ed ho cominciato a bere". Un periodo buio quello, in cui anche lo stato di salute del batterista è andato via via peggiorando fino al 2011 quando Collins annunciò il ritiro dalle scene a causa di problemi all’udito e all’impossibilità di suonare la batteria per un’insensibilità alle mani provocata da un intervento chirurgico.



Anche all'ex moglie, che intanto si era risposata a Miami e aveva avuto un altro figlio le cose non erano andate molto bene con un intervento chirurgico e tanti problemi di salute connessi.



Adesso però sembra che tutto stia tornando a girare per il verso giusto. I 25 milioni di sterline Collins non li ha mai recuperati ma lui e Orianne sono tornati insieme e pare si sI risposeranno. Intanto a giugno parte il primo vero tour del batterista dal 2011. In questi anni infatti Collins si è esibito tre volte dal vivo, ma mai per un intero concerto: la prima per beneficenza a Miami in marzo e la seconda a Losanna (Svizzera) dove ha eseguito sette brani, l'ultima in ordine di tempo risale allo scorso agosto agli US open di tennis a New York. Nel 2016 ha pubblicato un triplo CD "The Singles" con i suoi più grandi successi. L'annuncio del suo ritorno sulle scene è arrivato in occasione della pubblicazione della sua autobiografia: "Not dead yet" appena uscito nel Regno Unito ed dal 27 ottobre in Francia.