Phil Collins ripubblica i dischi con le foto delle copertine invecchiate

Phil Collins ha lanciato il progetto "Take A Look At Me Now" ("guardami adesso", citazione di una sua vecchia canzone). Sta cioè ripubblicando tutti i dischi della sua carriera solista, che di solito avevano in copertina il suo viso in primo piano. I dischi sono in versione rimasterizzata e e nella cover Collins appare nelle stesse pose che aveva nei dischi originali, ma le foto sono recenti e lui è evidentemente invecchiato.

I primi dischi usciti per il progetto "Take A Look At Me Now" sono "Face Value" e "Both Sides", del 1981 e del 1993. Il 15 aprile usciranno invece "No Jacket Required" e "Testify", del 1985 e del 2002. L'ultima pubblicazione da solista del cantante 65enne è targata 2010 ed è "Going Back".