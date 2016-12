Paura per Riccardo Scamarcio: ricoverato dopo un malore in autostrada

L'attore Riccardo Scamarcio è stato vittima di un malore e ricoverato all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino. L'attore si è sentito male mentre era in autostrada sulla sua auto alla volta di Roma. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave e, dopo gli accertamenti del caso e qualche ora di osservazione, Scamarcio è stato dimesso dall'ospedale.

L'attore, 37 anni, era arrivato all'ospedale all'alba, accompagnato dall'autista e dal manager, dopo che aveva accusato uno svenimento mentre si trovava in viagigo. E' stato quindi trasferito nella sala riservata ai codici rossi per essere sottoposto agli esami di rito.



I conseguenti accertamenti hanno verificato che non si trattava di nulla di grave ma solo stanchezza e stress. L'attore è stato quindi dimesso dopo essere stato tenuto sotto osservazione qualche ora.