Valeria Golino - Riccardo Scamarcio, amore al capolinea dopo dieci anni

Il 2016 doveva essere l'anno delle nozze, attese, sperate, annunciate, smentite, rimandate. E invece no. Dalla Francia, secondo quanto riporta il settimanale Novella 2000, arriva un gossip che non ci si aspetta proprio: Valeria Golino ha lasciato Riccardo Scamarcio. E nel cuore dell'attrice ci sarebbe un francese.

Si sono conosciuti dieci anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia, Valeria e Riccardo. In pochi avrebbero scommesso sulla loro storia d'amore. E invece i due attori sono stati insieme per un decennio e sono arrivati a un passo dalle nozze. L'anno scorso nel Comune di Andria erano addirittura apparse le pubblicazioni di matrimonio. Dopo sei mesi nessuna cerimonia. "Troppi impegni di lavoro" si sono giustificati i due.



Forse l'amore di una delle coppie più belle de cinema italiano sta solo attraversando un periodo di crisi. Difficile credere che il loro legame si sia rotto per sempre. A metà marzo saranno entrambi a Londra, ospiti d'onore della rassegna Cinema Made in Italy, chissà se per quel giorno tornerà a splendere il sereno...