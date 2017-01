Valeria Golino: "Nessuna crisi con Riccardo Scamarcio"

Da quando il settimanale Novella 2000 ha scritto che tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio era scoppiata la crisi e che tra i due c'era una terza persona, forse un francese, il gossip si è scatenato. I due attori, insieme da dieci anni, sembravano prossimi alle nozze, poi la cerimonia è stata rinviata e i dubbi si sono alimentati. Dagospia ha azzardato l'ipotesi che il francese di cui si è innamorata la Golino fosse Vincent Cassel, l'ex di Monica Bellucci. I diretti interessati non hanno mai detto nulla. Fino a stamattina, quando Valeria, raggiunta al telefono da Cristiano Sanna dice: "No, no” alla domanda sulla crisi, su Cassel, sull'amore francese.



"Ci si sveglia una mattina e si decide di calpestare le persone. Così hanno deciso di fare – spiega la Golino a Tiscali.it - Dico semplicemente che quello che leggo è di un malevolo e di una cattiva fede che mi colpisce. E' falso. Parlo non tanto della falsa notizia (sulla crisi di coppia, ndr), quanto del resto delle cose che scrivono". Ma poi, non entra nei dettagli e taglia corto: "Penso di aver già detto abbastanza. Tra l'altro sono ancora a letto e non mi sento troppo bene, quindi... E' puro veleno. Arrivederci".