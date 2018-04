Patty Pravo: la "ragazza del Piper" compie 70 anni

Patty Pravo nome d'arte di Nicoletta Strambelli, 70 anni compiuti oggi, è l’icona indiscussa della musica beat italiana. La “ragazza del Piper” ha collezionato in più di 50 anni di carriera enormi successi: da “Rgazzo triste” a “La Bambola”, da “Pazza idea” a “Pensiero stupendo”.



La Pravo con la sua immagine trasgressiva ed eccentrica è diventata il simbolo dell'emancipazione femminile. Ha infranto ogni tabù sia nella musica sia nella vita privata: si è sposata ben 5 volte senza avere mai figli.



Quest’anno in occasione dei suoi 70 anni torna ad esibirsi dal vivo con un nuovo tour. “Non so neanche quand’è il mio compleanno. Dell’età non me ne frega niente”: risponde la cantante a chi glielo fa notare.