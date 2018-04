Elisa, il tour europeo riparte da Londra

Partirà da Londra, l'8 aprile, il tour europeo di Elisa. Durante il concerto che si terrà al Jazz Cafè, la cantante presenterà il brano "Will we be strangers" per la prima volta dal vivo. La performance potrà essere seguita in diretta sul suo profilo Instagram. Il nuovo singolo prodotto da Big Fish e Rhade sarà disponibile dal 13 aprile esclusivamente in streaming su tutte le piattaforme digitali e in radio.