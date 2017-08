Patty Pravo cade in barca e si rompe una spalla: "Vacanza finita"

Brutto incidente per Patty Pravo. La cantante è caduta in barca dopo cena a Santa Maria di Leuca. E' stata subito portata in ospedale, a Tricase, dove le è stata diagnosticata una lussazione alla spalla destra con frattura del trochite omerale e almeno 25 giorni di prognosi. Ma l'artista rassicura i fan: "Cerco di essere di buon umore, non mi piango addosso".