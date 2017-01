Patti Smith, i 70 anni della poetessa del rock

Sacerdotessa New Wave, cantante, poetessa. Patti Smith compie 70 anni il 30 dicembre. 70 anni di momenti importanti, incontri e amicizie con protagonisti della vita culturale americana, trionfi, uscite di scena e ritorni. Il suo periodo d'oro fu alla fine degli anni 70 con album come "Horses", "Radio Ethiopia", "Easter", oltre al singolo "Because The Night". Festeggerà il compleanno nella sua città, Chicago, tenendo un concerto con la sua band e i suoi figli.

"Settant'anni di momenti, settant'anni trascorsi a essere umana", ha dichiarato Patti Smith al New Yorker un paio di settimane fa. La songwriter ha iniziato la sua attività artistica negli anni Settanta e non ha mai smessa di coltivarla nel corso degli anni.



Nonostante sia nata a Chicago, è stata figlia della New York degli anni 60, trasferendosi nella Grande Mela da giovane per vivere l'esistenza in bilico tra arte e vita del Village di quei tempi.

"Alla musica ho preferito la scrittura, e a entrambe ho preferito l'amore". Dopo il successo, sorprese tutti e nel 1979 annunciò il suo ritiro, trasferendosi a Detroit e sposando Fred "Sonic" Smith degli MC5, morto nel 1994 dopo 14 anni di matrimonio.



Durante la sua carriera si è sempre tenuta lontana dal glamour. Negli anni 90 torna però sulle scene e in tempi più recenti si dedica ai libri, pubblicando diverse raccolte di poesie. Nel 2010 è arrivato "Just Kids", racconto della sua relazione con il fotografo Robert Mapplethorpe, mentre nel 2015 ha dato alle stampe l'autobiografia "M Train".



Due sono state le sue più recenti apparizioni. Prima l'abbiamo vista protagonista per il photocall del calendario Pirelli 2016, e poi in occasione della consegna del Nobel per la letteratura a Bob Dylan, dove si è esibita cantando "A Hard Rain's a Gonna Fall", con una défaillance a proposito della quale ha detto: "Sono stata colpita da una pletora di emozioni, e si susseguivano con un’intensità tale che mi è stato impossibile gestirle".