Oscar, nomination "bianche": Jada Pinkett-Smith pensa al boicottaggio

Non si placa la polemica scatenata dopo l'ufficializzazione delle nomination per i prossimi Oscar , che hanno di fatto escluso tutti gli attori di colore. Jada Pinkett-Smith ha twittato con l'hashtag #OscarsSoWhite il suo commento. "Agli Oscar... le persone di colore sono le benvenute per consegnare i premi... anche divertire". E poi in un altro: "La gente di colore dovrebbe astenersi dal partecipare in massa?".

La Pinkett-Smith non è stata certo l'unica a esporsi e bisogna vedere se ora l'idea di un eventuale boicottaggio prenderà piede. Su 20 candidature per la recitazione nessuna è andata a un attore di colore. Da qui l'hashtag lanciato via Twitter nei giorni scorsi. Will Smith, marito di Jada, è solo uno degli attori che erano accreditati per una nomination e si sono visti escludere dalle scelte dell'Academy. Tra gli altri delusi ci sono anche Idris Elba e Samuel L. Jackson.



Chris Rock, che ha presentato la notte degli Oscar nel 2005 e sarà anche quest'anno il conduttore della serata, in un tweet ha definito il premio "The White Bet Awards". E in un video ha elencato i tre motivi (ironici) per cui bisognerebbe seguire gli Oscar quest'anno: "La scissione del presentatore", "Guarda chi è morto quest'anno", "Chi potrei maledire".