14 gennaio 2016 Oscar 2016, Ennio Morricone nominato per le musiche Per la colonna sonora di "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino

Dopo aver vinto il Golden Globe per la migliore colonna sonora,Ennio Morricone si è aggiudicato la nomination all'Oscar per le musiche di "The Hateful Eight" del regista Quentin Tarantino, che arriverà nelle sale italiane il 4 febbraio. Simple Song Number 3, brano di "Youth" di Paolo Sorrentino è fra i candidati alla migliore canzone. La cerimonia di premiazione si terrà nella notte tra il 28 e il 29 febbraio al Kodak Theater di Los Angeles.

Ennio Morricone concorre insieme a Thomas Newman, che ha curato la colonna sonora de "Il ponte delle spie" Carter Burrell per "Carol", Johann Johannsson per "Sicario" e John Williams, compositore della colonna sonora di "Star Wars - il risveglio della forza".

CANDIDATI MIGLIOR FILMOtto sono i film candidati alla categoria più importante, miglior film. "La grande scommessa" di Adam McKay, "Il ponte delle spie" di Stephen Spielberg, "Brooklyn" di John Crowley, "Mad Max: Fury Road" di George Miller, "The Martian" di Ridley Scott, "Revenant - Redivivo" di Alejandro Gonzales Inarritu, "Room" di Lenny Abrahamson e "Il caso Spotlight" di Tom McCarthy.

CANDIDATI MIGLIOR REGIALa cinquina dei candidati alla regia è formata da Alejandro Gonzales Inarritu per "Revenant - Redivivo"; Adam McKay per "La grande scommessa"; Lenny Abrahamson con "Room"; George Miller per "Mad Max: Fury Road" e Tom McCarthy per "Il caso Spotlight".

CANDIDATI MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTAA sfidarsi Bryan Cranston in "Trumbo"; Matt Damon in "The Martian"; Leonardo DiCaprio in "Revenant- Redivivo"; Michael Fassbender in "Steve Jobs" e per "The Danish Girl" l'attore inglese Eddie Redmayne, che l'anno scorso ha vinto l'Oscar per la stessa categoria.

CANDIDATE MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTALe candidate per la migliore attrice protagonista agli Oscar 2016 sono Brie Larson per "Room", Cate Blanchett per "Carol", Charlotte Rampling per "45 anni", Jennifer Lawrence per "Joy", Saorsie Ronan per "Brooklyn".

CANDIDATI MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTAA sfidarsi per la statuetta di migliore attore non protagonista saranno Christian Bale per "La grande scommessa", Marc Ruffalo per "Il caso Spotlight", Mark Rylance per "Il ponte delle spie", Sylvester Stallone per "Creed", Tom Hardy per "The Revenant - Redivivo".

CANDIDATE MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTAPer la categoria 'miglior attrice non protagonista', in cinquina ci sono Alicia Vikander per "The Danish Girl", Jennifer Jason Leigh per "The Hateful Eight", Kate Winslet per "Steve Jobs", Rachel McAdams per "Spotlight" e Rooney Mara per "Carol".

CANDIDATI MIGLIOR CANZONE ORIGINALEL'Italia fa capolino anche nella cinquina per la migliore canzone originale. In gara infatti Simple Song #3 composta da da David Lang per "Youth", film di Paolo Sorrentino. Gli altri brani in lizza sono Earned it per "Cinquanta sfumature di grigio", Manta Ray per "Racing Extinction", Til it Happens To you per "The Hunting Ground" e Writing's on the wall per "Spectre".

CANDIDATI MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO D'ANIMAZIONEI candidati per il migliore lungometraggio d'animazione sono "Anomalisa", "Boy and the World" (O Menino e o Mundo), "Inside Out", "Shaun the Sheep Movie" e "Quando c'era Marnie".

CANDIDATI MIGLIOR DOCUMENTARIOI candidati per il migliore documentario sono "Amy" di Asif Kapadia, "Cartel Land" di Matthew Heineman, "The Look of Silence" di Joshua Oppenheimer, "What Happened, Miss Simone?" di Liz Garbus, "Winter on Fire: Ukrainès Fight for Freedom" di Evgeny Afineevsky

CANDIDATI MIGLIOR SCENEGGIATURAI candidati per la migliore sceneggiatura originale sono Matt Charman e Ethan Coen & Joel Coen per "Il ponte delle spie"; Alex Garland per "Ex Machina"; Pete Docter, Meg LeFauve, Josh Cooley per "Inside Out"; Josh Singer e Tom McCarthy per "Il caso Spotlight"; Jonathan Herman e Andrea Berloff per "Straight Outta Compton". Per la sceneggiatura non originale ci sono Nick Hornby per "Brooklyn", Phyllis Nagy per "Carol", Emma Donoghue per "Room", Charles Randolph e Adam McKay per "La grande scommessa" e Drew Goddard per "Sopravvissuto - The Martian".