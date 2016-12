"Inside Out", viaggio cartoon all'interno dei sentimenti

9 giugno 2015 "Inside Out", viaggio cartoon allʼinterno dei sentimenti Tgcom24 offre in esclusiva una clip della nuova animazione Disney-Pixar

Dopo essere stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2015, Inside Out il 13 giugno aprirà il Festival di Taormina, con una proiezione speciale. Tgcom24 offre una clip in esclusiva della nuova animazione Disney-Pixar, che arriverà in sala il 16 settembre. Il lungometraggio sarà preceduto dal corto "Lava", che vede doppiatori d'eccezione Malika Ayane e Giovanni Caccamo nei panni di una coppia di vulcani innamorati.

"Inside Out" racconta le vicende del Centro di Controllo della mente di Riley, una ragazzina di 11 anni, dove cinque Emozioni sono al lavoro, guidate dalla simpatica e ottimista Gioia che deve garantire la felicità di Riley. Paura dona alla ragazza la sicurezza necessaria, Rabbia assicura il senso di equità e giustizia mentre Disgusto impedisce a Riley di avvelenarsi sia fisicamente che socialmente. Tristezza non sa bene quale sia il suo ruolo, ma del resto non è chiaro neanche agli altri.



Tutto è in equilibrino fino a quando Riley si trasferisce con la sua famiglia in una nuova città. A quel punto Gioia e Tristezza finiscono inavvertitamente in un angolo remoto della sua mente, portando con sé alcuni dei suoi ricordi più intensi...

In sala il film sarà preceduto dal cortometraggio "Lava", che racconta la storia d'amore millenaria tra due vulcani:Uku e Lele. Nella versione italiana avranno le voci di Malika Ayane e Giovanni Caccamo, che avevano già collaborato per il brano "Adesso e qui (Nostalgico presente)" presentato a Sanremo 2015.



Malika Ayane presta la sua voce raffinata ed elegante al vulcano Lele: “Lava è la celebrazione del sogno romantico. Interpreto un personaggio che in qualche modo ogni donna vorrebbe essere, ovvero l'amore atteso per secoli. E questo cortometraggio è talmente bello ed è realizzato così bene, che dopo questa esperienza potrei convincermi che i vulcani cantano davvero”.



Il cantautore Giovanni Caccamo presta invece la voce a Uku: "Adoro i film d'animazione Disney-Pixar, non potrei essere più felice. E poi, sono siciliano, avendo l'Etna vicino ho una certa familiarità con i vulcani!. In questo cortometraggio ho lavorato per trovare il giusto equilibrio tra esplosività e delicatezza. Uku rappresenta l'attesa, il desiderio, la perseveranza. La sua canzone ti cattura e ti entra nel cuore".