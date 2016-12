Leonardo DiCaprio non ha più "paura di morire"

"Non ho più paura di morire ormai, perché sono già morto", sono le prime parole pronunciate da un barbutissimo Leonardo DiCaprio nel trailer del nuovo film di Alejandro G.Inarritu "The Revenant". Un ruolo estremo, quello di un leggendario cacciatore di pelli Hugh Glass, con il quale la star di Hollywood spera finalmente di ricevere l'agognato Premio Oscar come migliore attore protagonista, il riconoscimento che non è mai arrivato.

La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Michael Punke ispirato a fatti realmente accaduti. Nel 1823, durante una missione, il protagonista viene gravemente ferito da un orso, prima di essere derubato e abbandonato a se stesso dalla coppia formata da John Fitzgerald e Jim Bridger, i due uomini che Glass aveva pagato perché stessero con lui e lo aiutassero a guarire.



Ma il personaggio interpretato da DiCaprio sopravvive e per vendicarsi percorre oltre trecento chilometri in solitaria e in mezzo al nulla sulle tracce dei due ladri. Il film è stato girato in Alberta, Canada, e uscirà il giorno di Natale negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà il 28 gennaio 2016.