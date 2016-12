"The Martian", Matt Damon moderno Robinson Crusoe sul pianeta rosso

In attesa di dare un futuro alla saga di " Alien ", Ridley Scott torna alla fantascienza con " Sopravvissuto - The Martian ". Il film, già nelle sale italiane, è tratto dal romanzo di Andy Weir e ha come protagonisti Matt Damon, Jessica Chastain e Kristen Wiig . E' la storia di un astronauta in missione su Marte che, considerato morto, viene abbandonato sul pianeta iniziando una lotta per la sopravvivenza. Tgcom24 vi presenta un clip esclusiva.

L'astronauta in questione, Mark Watney, è interpretato da Matt Damon. Abbandonato dal proprio equipaggio ma sopravvissuto, si ritrova solo sul pianeta ostile. Con scarse provviste, Watney deve attingere al suo ingegno, alla sua arguzia e al suo spirito di sopravvivenza per trovare un modo per segnalare alla Terra che è vivo. A milioni di chilometri di distanza, la NASA e un team di scienziati internazionali lavorano instancabilmente per cercare di portare "il marziano" a casa, mentre i suoi compagni cercano di tracciare un'audace, se non impossibile, missione di salvataggio.



Un film di fantascienza dove l'elemento scientifico prevale su quello fantastico, con un Ridley Scott rigoroso nel raccontare l'odissea di Watney, una sorta di novello Robinson Crusoe alle prese con un pianeta desertico (il film è stato girato in Giordania) al posto che con un isola in mezzo al mare.