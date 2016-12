7 gennaio 2016 Christian Bale, broker visionario ne "La Grande Scommessa" Arriva nelle sale il nuovo film di Adam McKay con Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. Tgcom24 offre una clip esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

10:19 - Quattro investitori prevedendo la crisi finanziaria, scommettono contro le banche, e ne ricavano una fortuna dal crollo economico mondiale. Il 7 gennaio arriva nelle sale "La Grande Scommessa", il nuovo film di Adam McKay con Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad Pitt. Prodotto dallo stesso Pitt è basato sul bestseller di Michael Lewis. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Quando nel 2005 Michael Burry si presentò in banca per scommettere contro il mercato immobiliare creando un nuovo strumento finanziario conosciuto come "credit default swap", molti si fecero una risata. Michael per tutti era era un pazzo, in vena di perdere grosse somme di denaro. La storia poi ha fatto il suo corso e nel 2008 arrivò la più grossa crisi finanziaria dalla Grande Depressione del 1929.



La storia è diventata un film. Che racconta di quando quattro investitori visionari - al contrario di quanto mostrato dalle grandi banche, dai media e dal governo stesso - intuiscono che l'andamento dei mercati finanziari avrebbe portato alla crisi mondiale dell'economia, mettono in atto La Grande Scommessa. I loro coraggiosi investimenti li porteranno nei meandri oscuri dei sistemi bancari moderni, facendoli dubitare di tutto e tutti.



"Il regista ha voluto disgregare un mito - ha detto Christian Bale - quello che l'alta finanza è qualcosa di incomprensibile per le persone normali. Non è così, non è necessario sapere tutto o tutti gli acronimi. Quello che la gente deve sapere è l'impatto che la finanza ha nella vita di tutti i giorni. Non si tratta di fredde statistiche, ma di emozioni".



Per entrare nel personaggio Bale ha passato ore con il vero Michael Burry: "Nove ore consecutive di conversazione intensa. Sono commosso ed emozionato per avere avuto l'onore di entrare in qualche modo nella sua incredibile psiche. Quell'uomo ha un cervello che poche persone hanno. Lui è stato l'unico ad essere in grado di capire cosa esattamente stava succedendo, e con vari anni d'anticipo. Aveva capito chiaramente che avrebbe fatto un sacco di soldi puntando sulla caduta libera dell'economia mondiale e questo era qualcosa che non gli piaceva per niente".



Christian ha dovuto imparare a suonare la batteria in due settimane: "E' stato un corso intensivo. Ho imparato a suonare By Demons Be Driven dei Pantera. Burry ha un cervello che va a una tale velocità a che il genere death metal lo rilassa".