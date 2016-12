20 maggio 2014 Cenerentola, il classico Disney rivive con la regia di Kenneth Branagh Cast stellare per il nuovo live action movie da Cate Blanchett a Helena Bonham-Carter Tweet google 0 Invia ad un amico

10:23 - La magia di uno dei classici Disney più amati rivive sul grande schermo con il film Cenerentola, in arrivo prossimamente nelle sale. Diretto dal regista candidato all’Oscar Kenneth Branagh e interpretato da un cast stellare, da Cate Blanchett a Helena Bonham-Carter, il nuovo live action movie si è ispirato alla favola classica del 1950 scegliendo però questa volta personaggi in carne e ossa, per affascinare una nuova generazione di spettatori.

Ad interpretare Cenerentola sarà Lily James, volto noto del telefilm Downton Abbey. Il ruolo della matrigna cattiva spetta invece a Cate Blanchett mentre le celebri sorellastre saranno interpretate da Holliday Grainger (già vista ne I Borgia) e Sophie McShera (anche lei del cast di Downton Abbey). Inaspettata fata turchina Helena Bonham-Carter che, nei panni di una mendicante, con una zucca e qualche topolino, cambierà per sempre la vita di Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro, invece, spetta a Richard Madden famoso per interpretare Robb Stark nella serie de Il trono di Spade.



Un cast stellare per il nuovo film diretto da Kenneth Branagh - già regista di Thor - prodotto da Simon Kinberg (X-Men – Giorni di un futuro passato, Elysium), Allison Shearmur (Hunger Games: La ragazza di fuoco) e David Barron (Harry Potter e i doni della morte), mentre la sceneggiatura è firmata da Chris Weitz (About a Boy - Un ragazzo, La bussola d’oro).