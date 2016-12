Critics' Choice Awards: "Mad Max" fa il pieno, premi anche a Di Caprio e Morricone

Il film diretto da George Miller ha trionfato con 9 premi, tra cui attore e attrice in un film d'azione (Tom Hardy e Charlize Theron). I secondi sono stati "Spotlight" e "La grande scommessa" con 3 premi ciascuno, mentre "The Revenant" ha portato a casa due statuette.



Ecco tutti i vincitori, premiati nel corso della cerimonia che si è tenuta nel Barker Hangar dell'aeroporto di Santa Monica:



Miglior film

Il caso Spotlight

Miglior attore protagonistaLeonardo DiCaprio per Revenant - RedivivoMiglior attrice protagonistaBrie Larson per RoomMiglior attore non protagonistaSylvester Stallone per Creed - Nato per combattereMiglior attrice non protagonistaAlicia Vikander per The Danish GirlMigliore perfomance di un giovane attoreJacob Tremblay per RoomMigliore performance dell'intero castIl caso SpotlightMiglior regiaGeorge Miller per Mad Max: Fury RoadMigliore sceneggiatura originaleJosh Singer e Thomas McCarthy per Il caso SpotlightMigliore sceneggiatura non originaleCharles Randolph e Adam McKay per La grande scommessaMigliore fotografiaEmmanuel Lubezki per Revenant - RedivivoMigliore scenografiaColin Gibson per Mad Max: Fury RoadMiglior montaggioMargaret Sixel per Mad Max: Fury RoadMigliori costumiJenny Beavan per Mad Max: Fury RoadMiglior truccoMad Max: Fury RoadMigliori effetti specialiMad Max: Fury RoadMiglior film d'animazioneInside OutMiglior film d'azioneMad Max: Fury RoadMiglior attore di un film d'azioneTom Hardy per Mad Max: Fury RoadMiglior attrice di un film d'azioneCharlize Theron per Mad Max: Fury RoadMiglior commediaLa grande scommessaMiglior attore di una commediaChristian Bale per La grande scommessaMiglior attrice di una commediaAmy Schumer per Un disastro di ragazzaMiglior film di fantascienza/horrorEx MachinaMiglior documentarioAmy - The Girl Behind the NameMiglior film stranieroIl figlio di SaulMigliore canzoneFast & Furious 7Migliore colonna sonoraEnnio Morricone per The Hateful Eight