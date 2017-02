Oscar: Jan Chapman scopre la sua foto sotto il nome di una collega morta

Non c'è scampo per gli organizzatori dell'89/a edizione degli Oscar e dopo il pasticciaccio dell'annuncio del film vincitore sbagliato un altro episodio sgradevole e del tutto inatteso ha provocato danno e stupore generale. Jan Chapman, produttrice cinematografica australiana ha "scoperto" per caso la sua foto sotto il nome della costumista Janet Patterson, scomparsa nel 2015...