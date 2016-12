One Direction, Harry Styles cupido speciale della proposta di nozze

12:17 - I fan degli One Direction iniziano a crescere e qualcuno di loro è già intenzionato a sposarsi. Nel bel mezzo di un concerto Harry Styles ha infatti aiutato Bradley, un suo fan, a fare la proposta di matrimonio alla fidanzata. Il cantante ha dedicato alla coppia un momento speciale, inquadrando con la telecamera il momento della dichiarazione con lui in ginocchio davanti alla ragazza in lacrime. Inutile dire che la risposta è stata "sì".

Il futuro sposo ha avuto la fortuna di ringraziare di persona il suo idolo, immortalando il momento dell'incontro e pubblicando la foto su Twitter.



Ma non è la prima volta che un artista si trasforma in cupido. Qualche tempo fa Justin Timberlake aveva infatti invitato vicino a lui sul palco una coppia di fan e proprio davanti al pubblico l'uomo si era improvvisamente inginocchiato per dichiararsi alla sua bella.