Olivia Newton-John shock: "Ero semiparalizzata a causa del cancro"

La forte determinazione di Olivia Newton-John nel lottare contro il cancro non è scomparsa: "Tutti abbiamo delle sfide da combattere nella vita, e questa è la mia. Ho avuto e sto avendo una vita incredibile. Non mi lamento , davvero non lo faccio". La cantante e attrice ha potuto contare sul sostegno anche di amici storici come John Travolta , con cui ha recitato in " Grease ". La fama della 68enne, infatti, è dovuta proprio ad aver interpretato il ruolo di Sandy Olsson - che si innamora di Danny Zuko - nel celebre film del 1978 campione di incassi.

L'annuncio dello scorso maggio - La star australiana, nel maggio 2017, aveva cancellato il suo imminente tour negli Stati Uniti e in Canada per sottoporsi alle terapie necessarie per combattere il cancro al seno, che è tornato a colpirla dopo essere stato battuto 25 anni prima, nel 1992. Il tutto era cominciato con un banale dolore alla schiena, che inizialmente era stato liquidato come una normale sciatalgia; poi la scoperta. Olivia aveva spiegato dicendo di essere "fiduciosa di tornare entro la fine dell'anno, più in forma che mai, per riprendere gli spettacoli".



Il sostegno di Travolta - L'attore americano John Travolta, appresa la notizia, aveva così commentato al magazine People: "Olivia è un essere umano incredibile, è una grande fonte di ispirazione per milioni di persone. Se decidiamo di unire i nostri pensieri affinché tutto possa andare per il meglio, lei lo sentirà e potrà esserle sarà d'aiuto. Tutti noi la amiamo, e lei ama noi".